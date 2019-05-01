Bugün hava nasıl olacak! 1 Mayıs 2019 hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Bolu, Karabük, Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu'da kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 26

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 24

Adana: Parçalı bulutlu 29

Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 23

Samsun: Parçalı bulutlu 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 25

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu 16

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 23