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Bugün hava nasıl olacak? 10 Aralık hava durumu yağış var mı?

Bugün hava nasıl olacak? 10 Aralık hava durumu yağış var mı?
Bugün hava nasıl olacak? 10 Aralık hava durumu yağış var mı?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli 6

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 13

İzmir: Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu 6

 

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