Bugün hava nasıl olacak! 10 Mart 2019 Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5- 9 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 17
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19
İzmir: Az bulutlu ve açık 22
Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16