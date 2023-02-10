Bugün hava nasıl olacak? 10 Şubat 2023 Cuma...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1

İstanbul: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11

Adana: Az bulutlu ve açık 13

Antalya: Az bulutlu ve açık 13

Samsun: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 8

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -9

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 5

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.