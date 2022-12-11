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Bugün hava nasıl olacak? 11 Aralık 2022 Pazar...

Bugün hava nasıl olacak? 11 Aralık 2022 Pazar...
Bugün hava nasıl olacak? 11 Aralık 2022 Pazar...

Yapılan en son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23
Trabzon: Parçalı bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15

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