Bugün hava nasıl olacak? 11 Aralık 2022 Pazar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15

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