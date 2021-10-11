Bugün hava nasıl olacak? 11 Ekim hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31