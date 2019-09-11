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Bugün hava nasıl olacak? 11 Eylül yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 11 Eylül yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 11 Eylül yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde öğlen saatlerinde yer yer kuvvetli olarak eseceği beklenmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu 31
Adana: Az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu 32
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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