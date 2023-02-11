Bugün hava nasıl olacak? 11 Şubat 2023 Cumartesi

Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 2

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11

Adana: Az bulutlu ve açık 14

Antalya: Az bulutlu ve açık 14

Samsun: Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -9

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7

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