Bugün hava nasıl olacak? 12 Aralık 2022 Pazartesi

Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yağışlı hava kütlesi ile birlikte 2-4 derece düşecek olan sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz'de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14

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