Bugün hava nasıl olacak? 12 Mayıs İstanbul'da hava nasıl?

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'un kuzey kesimleri, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

İzmir: Az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 27

Antalya: Az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25