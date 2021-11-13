Bugün hava nasıl olacak? 13 Kasım 2021 hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. 14
İstanbul: Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 15
İzmir: Parçalı bulutlu 22
Adana: Parçalı ve az bulutlu 26
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23
Samsun: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 16
Trabzon: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. 11
Diyarbakır: Az bulutlu 20