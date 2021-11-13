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Bugün hava nasıl olacak? 13 Kasım 2021 hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 13 Kasım 2021 hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 13 Kasım 2021 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. 14

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 15

İzmir: Parçalı bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 16

Trabzon: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. 11

Diyarbakır: Az bulutlu 20

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