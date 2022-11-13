Bugün hava nasıl olacak? 13 Kasım yurtta hava durumu

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor 16
İstanbul: Parçalı bulutlu 19
İzmir: Az bulutlu ve açık 23
Adana: Az bulutlu ve açık 27
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık
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