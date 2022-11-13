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Bugün hava nasıl olacak? 13 Kasım yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 13 Kasım yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 13 Kasım yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor 16
İstanbul: Parçalı bulutlu 19
İzmir: Az bulutlu ve açık 23
Adana: Az bulutlu ve açık 27
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık

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