Bugün hava nasıl olacak? 13 Kasım yurtta hava durumu

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor 16

İstanbul: Parçalı bulutlu 19

İzmir: Az bulutlu ve açık 23

Adana: Az bulutlu ve açık 27

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık

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