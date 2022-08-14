Bugün hava nasıl olacak? 14 Ağustos 2022 Hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri, gece saatlerinde il geneli kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İzmir: Az bulutlu 32
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Çok bulutlu 29
Erzurum: Az bulutlu ve açık 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41