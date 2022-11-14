Bugün hava nasıl olacak? 14 Kasım 2022 Pazartesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16
İstanbul: Parçalı az bulutlu 17
İzmir: Az bulutlu ve açık 20
Adana: Az bulutlu ve açık 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20
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