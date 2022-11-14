İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bugün hava nasıl olacak? 14 Kasım 2022 Pazartesi

Bugün hava nasıl olacak? 14 Kasım 2022 Pazartesi
Bugün hava nasıl olacak? 14 Kasım 2022 Pazartesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16
İstanbul: Parçalı az bulutlu 17
İzmir: Az bulutlu ve açık 20
Adana: Az bulutlu ve açık 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.