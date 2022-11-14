Bugün hava nasıl olacak? 14 Kasım 2022 Pazartesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı az bulutlu 17

İzmir: Az bulutlu ve açık 20

Adana: Az bulutlu ve açık 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20

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