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Bugün hava nasıl olacak? 15 Eylül yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 15 Eylül yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 15 Eylül yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu'nun iç kesimleri, Giresun'un iç ve doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Parçalı bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Bursa: Parçalı bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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