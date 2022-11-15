Bugün hava nasıl olacak? 15 Kasım 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu
İzmir: Az bulutlu 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23
Samsun: Çok bulutlu 16
Trabzon: Çok bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu 12
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