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Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu açık 26
İstanbul: Az bulutlu açık 25
İzmir: Parçalı az bulutlu 28
Adana: Parçalı az bulutlu 31
Bursa: Parçalı az bulutlu 29
Antalya: Az bulutlu açık 28
Samsun: Parçalı az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı çok bulutlu 24
Erzurum: Parçalı az bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu açık 31

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