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Bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül hava durumu

Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminlerine göre, pazartesi gününe kadar hava sıcaklıkları tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Az bulutlu ve açık 33
     
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
     
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 33
     
  • Adana: Az bulutlu ve açık 34
     
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 30
     
  • Samsun: Az bulutlu ve açık 32
     
  • Trabzon: Az bulutlu ve açık 29
     
  • Erzurum: Az bulutlu ve açık 26
     
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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