Bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: