Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Marmara ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Az bulutlu 15