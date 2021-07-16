Bugün hava nasıl olacak? 16 Temmuz yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 39

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı bulutlu 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39