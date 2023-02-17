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Bugün hava nasıl olacak? 17 Şubat 2023 Cuma

Bugün hava nasıl olacak? 17 Şubat 2023 Cuma
Bugün hava nasıl olacak? 17 Şubat 2023 Cuma

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Sivas, Van ve Hakkari çevreleri, öğle saatlerine kadar Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16
Adana: Az bulutlu ve açık 15
Antalya: Az bulutlu ve açık 16
Samsun: Parçalı bulutlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 7

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