Bugün hava nasıl olacak? 18 Aralık 2022 yurtta hava durumu

Marmara (Balıkesir'in güney kesimleri ve Bilecik hariç), Batı Karadeniz, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu, batı kesimlerden başlamak üzere aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.



Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri zamanla çok bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Az bulutlu ve açık 23

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

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