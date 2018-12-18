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Bugün Hava Nasıl Olacak| 18 Aralık İstanbul,Ankara,İzmir Hava Durumu

Bugün Hava Nasıl Olacak| 18 Aralık İstanbul,Ankara,İzmir Hava Durumu
Bugün Hava Nasıl Olacak| 18 Aralık İstanbul,Ankara,İzmir Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 10 

İstanbul: Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, gece saatlerinde Çatalca, Silivri, 

Arnavutköy ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışların; gece saatlerinde il genelinde yerel 

olarak kuvvetli olması bekleniyor 11 

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 13 

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 15 

Bursa: Çok bulutlu ve yağmurlu 12 

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 15 

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 15 

Trabzon: Çok bulutlu 15 

Erzurum: Çok bulutlu 0 

Diyarbakır: Çok bulutlu 10  

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