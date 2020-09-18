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Bugün hava nasıl olacak? 18 Eylül yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 18 Eylül yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 18 Eylül yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Parçalı bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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