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Bugün hava nasıl olacak? 18 Mayıs yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 18 Mayıs yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 18 Mayıs yurtta hava durumu

Hava sıcaklığı Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 38
Antalya: Az bulutlu ve açık 40
Samsun: Az bulutlu ve açık 26
Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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