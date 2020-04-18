Bugün hava nasıl olacak? 18 Nisan yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı; Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23
İstanbul: Az bulutlu 19
İzmir: Az bulutlu ve açık 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16
Trabzon: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu ve hafif yağmurlu 15
Erzurum: Parçalı bulutlu 17
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24