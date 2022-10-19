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Bugün hava nasıl olacak? 19 Ekim hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 19 Ekim hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 19 Ekim hava durumu

Türkiye genelinde hava genellikle parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Akdeniz’de sağanak yağışlar da etkili oluyor. Hava sıcaklıkları ise yurdun genelinde mevsim normallerinde ölçülüyor. Denizlerde rüzgar Marmara’nın Karadeniz kıyılarında orta kuvveti aşarak kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında rüzgarların esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, (Bayburt hariç) Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sakarya, Bilecik, Antalya, Çankırı ve Kayseri çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 20
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 29

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