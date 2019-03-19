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Bugün hava nasıl olacak? 19 Mart hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 19 Mart hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 19 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Marmara'da 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari, Ağrı ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis, doğu bölgelerde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Marmara'da 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Batı kesimlerde güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli, zamanla Ülkemiz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 18 
İzmir: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22 
Antalya: Az bulutlu ve açık 20 
Samsun: Parçalı bulutlu 13 
Trabzon: Parçalı bulutlu 11 
Erzurum: Parçalı çok bulutlu 3 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14  

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