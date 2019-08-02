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Bugün hava nasıl olacak? 2 Ağustos yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 2 Ağustos yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 2 Ağustos yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinin yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu 32 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 32 
İzmir: Az bulutlu ve açık 35 
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 34 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33 
Antalya: Az bulutlu ve açık 31 
Samsun: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 28 
Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41  

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