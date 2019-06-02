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Bugün hava nasıl olacak? 2 Haziran yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 2 Haziran yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 2 Haziran yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İstanbul'da ise yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 

İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29 

Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Adana: Az bulutlu ve açık 35 

Antalya: Az bulutlu ve açık 27 

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 24 

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 25 

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 37  

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