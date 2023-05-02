Bugün hava nasıl olacak? 2 Mayıs 2023 Salı hava durumu...

Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor. Rüzgar: Genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 10

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21

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