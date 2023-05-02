Bugün hava nasıl olacak? 2 Mayıs 2023 Salı hava durumu...

Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor. Rüzgar: Genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 28
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 10
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21
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