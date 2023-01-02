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Bugün hava nasıl olacak? 2 Ocak 2023 yurtta hava dyurum

Bugün hava nasıl olacak? 2 Ocak 2023 yurtta hava dyurum
Bugün hava nasıl olacak? 2 Ocak 2023 yurtta hava dyurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor....

Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle sakin, zamanla güneyli yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 9
İstanbul: Az bulutlu 11
İzmir: Az bulutlu 18
Adana: Az bulutlu ve açık 20
Antalya: Az bulutlu 20
Samsun: Az bulutlu 15
Trabzon: Az bulutlu 14
Erzurum: Az bulutlu 5
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 13

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