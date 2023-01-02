Bugün hava nasıl olacak? 2 Ocak 2023 yurtta hava dyurum

Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle sakin, zamanla güneyli yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 9

İstanbul: Az bulutlu 11

İzmir: Az bulutlu 18

Adana: Az bulutlu ve açık 20

Antalya: Az bulutlu 20

Samsun: Az bulutlu 15

Trabzon: Az bulutlu 14

Erzurum: Az bulutlu 5

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 13

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