Bugün hava nasıl olacak? 20 Kasım 2022 Pazar

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı bulutlu 22

İzmir: Parçalı bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20

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