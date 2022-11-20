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Bugün hava nasıl olacak? 20 Kasım 2022 Pazar

Bugün hava nasıl olacak? 20 Kasım 2022 Pazar
Bugün hava nasıl olacak? 20 Kasım 2022 Pazar

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla, Antalya ve Ayvalık çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19
İstanbul: Parçalı bulutlu 22
İzmir: Parçalı bulutlu 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 24
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20

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