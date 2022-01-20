Bugün hava nasıl olacak? 20 Ocak hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre: Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Manisa'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; gece saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/ sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sıcakların: Batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri altında, Marmara'da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle batı ve kuzeybatı, kuzey kesimleri ile iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa ) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 0

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 10

Adana: Parçalı ve az bulutlu 10

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 11

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7

Diyarbakır: Çok bulutlu, doğu kesimleri kar yağışlı (-1)