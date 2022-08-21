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Bugün hava nasıl olacak? 21 Ağustos hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 21 Ağustos hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 21 Ağustos hava durumu

Türkiye genelinde bulutlar azalıyor, güneş görünüyor. Karadeniz Bölgesi ise yağışlı. Bu yağışlarka birlikte gök gürültüleri de duyulabilir. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Rüzgar Akdeniz'de güney, diğer kıyılarda ise kuzey yönlerden esiyor. Karadeniz'in doğusunda ve Ege'nin kuzey kıyılarında orta kuvvetin üzerinde rüzgarlar bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Konya, Sivas, Kayseri'nin doğusu, Hatay kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 33
İstanbul: Parçalı bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
Antalya: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Erzurum: Parçalı bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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