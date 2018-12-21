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Bugün hava nasıl olacak? 21 Aralık 2018 Hava Durumu

Bugün hava nasıl olacak? 21 Aralık 2018 Hava Durumu
Bugün hava nasıl olacak? 21 Aralık 2018 Hava Durumu

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ve Artvin’in kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Trakya, İç Ege ve Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8

İstanbul: Az bulutlu ve açık 9

İzmir: Az bulutlu ve açık 12

Adana: Az bulutlu ve açık 17

Bursa: Az bulutlu ve açık 9

Antalya: Az bulutlu ve açık 18

Samsun: Parçalı, çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu 12

Erzurum: Çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13  

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