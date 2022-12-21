İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bugün hava nasıl olacak? 21 Aralık hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 21 Aralık hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 21 Aralık hava durumu

Marmara Bölgesinde az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 11-12 derecelerde ölçülüyor. Edirne ve Bursa dolaylarında gece sıfır derecenin altına iniyor.

 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette; sabah saatlerinde Orta Akdeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11
İzmir: Az bulutlu ve açık 16
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Parçalı bulutlu 11
Trabzon: Parçalı bulutlu 11
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.