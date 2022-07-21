İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bugün hava nasıl olacak? 21 Temmuz hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 21 Temmuz hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 21 Temmuz hava durumu

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanaklar görülüyor. Diğer bölgelerde ise gökyüzü az bulutlu. Hava sıcaklıkları ise Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Denizlerde rüzgar Karadeniz, Marmara, Orta ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 28
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.