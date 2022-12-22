Bugün hava nasıl olacak? 22 Aralık 2022 hava durumu

Yurdun kuzey ve güney kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 18

Adana: Az bulutlu 20

Antalya: Az bulutlu 19

Samsun: Az bulutlu 14

Trabzon: Az bulutlu 12

Erzurum: Az bulutlu ve açık 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11

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