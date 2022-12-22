Bugün hava nasıl olacak? 22 Aralık 2022 hava durumu

Yurdun kuzey ve güney kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12
İzmir: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 18
Adana: Az bulutlu 20
Antalya: Az bulutlu 19
Samsun: Az bulutlu 14
Trabzon: Az bulutlu 12
Erzurum: Az bulutlu ve açık 4
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11
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