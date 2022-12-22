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Bugün hava nasıl olacak? 22 Aralık 2022 hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 22 Aralık 2022 hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 22 Aralık 2022 hava durumu

Marmara Bölgesinde az bulutlu bir hava görülüyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis de etkili oluyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 10 ile 15 derece arasında ölçülüyor. Bursa’da 15 dereceyi de aşıyor.

Yurdun kuzey ve güney kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12
İzmir: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 18
Adana: Az bulutlu 20
Antalya: Az bulutlu 19
Samsun: Az bulutlu 14
Trabzon: Az bulutlu 12
Erzurum: Az bulutlu ve açık 4
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11

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