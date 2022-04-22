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Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan hava durumu

Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı. Yurt genelinde serin hava devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığını değerlendirmelere göre Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği ön görülüyor. Hava sıcaklığının ise iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ön görülüyor. İstanbul'da ise havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, doğu kesimlerde zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu 25
Adana: Az bulutlu ve açık 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 22
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28

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