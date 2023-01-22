Bugün hava nasıl olacak? 22 Ocak 2023 Pazar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 18

Adana: Az bulutlu 20

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 19

Samsun: Az bulutlu 16

Trabzon: Az bulutlu 14

Erzurum: Az bulutlu 6

Diyarbakır: Az bulutlu 14

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