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Bugün hava nasıl olacak? 22 Ocak 2023 Pazar...

Bugün hava nasıl olacak? 22 Ocak 2023 Pazar...
Bugün hava nasıl olacak? 22 Ocak 2023 Pazar...

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 14
İstanbul: Parçalı bulutlu 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 18
Adana: Az bulutlu 20
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 19
Samsun: Az bulutlu 16
Trabzon: Az bulutlu 14
Erzurum: Az bulutlu 6
Diyarbakır: Az bulutlu 14

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