Bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle sakin olacağı, zaman zaman kuzey yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu 5

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı bulutlu 15

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 11

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