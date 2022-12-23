Bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle sakin olacağı, zaman zaman kuzey yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu 5
İstanbul: Parçalı bulutlu 13
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15
Adana: Parçalı bulutlu 19
Antalya: Parçalı bulutlu 20
Samsun: Parçalı bulutlu 15
Trabzon: Parçalı bulutlu 14
Erzurum: Parçalı bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 11
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