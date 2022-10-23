Bugün Hava Nasıl Olacak? 23 Ekim 2022 Pazar

Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 18

İstanbul: Az bulutlu ve açık 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı bulutlu 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23

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