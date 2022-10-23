Bugün Hava Nasıl Olacak? 23 Ekim 2022 Pazar

Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 18
İstanbul: Az bulutlu ve açık 20
İzmir: Az bulutlu ve açık 25
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı bulutlu 23
Trabzon: Parçalı bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23
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