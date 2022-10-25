Bugün hava nasıl olacak? 25 Ekim hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 19

İstanbul: Az bulutlu ve açık 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24

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