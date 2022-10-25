Bugün hava nasıl olacak? 25 Ekim hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 19
İstanbul: Az bulutlu ve açık 21
İzmir: Az bulutlu ve açık 27
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 15
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24
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