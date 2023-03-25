Bugün hava nasıl olacak? 25 Mart 2023 hava durumu...

Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı kuzey kesimlerde biraz artacak, doğu kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 16

İstanbul: Parçalı bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12

Trabzon: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu 12

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 9

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 14

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