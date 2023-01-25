Bugün hava nasıl olacak? 25 Ocak 20223 Çarşamba

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 10

İzmir: Az bulutlu 15

Adana: Az bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0

Diyarbakır: Az bulutlu 12

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