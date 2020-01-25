Bugün hava nasıl olacak? 25 Ocak yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11
İzmir: Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu 14
Adana: Parçalı ve az bulutlu 14
Antalya: Az bulutlu 16
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 9
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu eksi (-) 4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9