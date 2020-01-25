Bugün hava nasıl olacak? 25 Ocak yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11

İzmir: Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 14

Antalya: Az bulutlu 16

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu eksi (-) 4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9