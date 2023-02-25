Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2023 Cumartesi...

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 15

İstanbul: Parçalı bulutlu 16

İzmir: Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 21

Trabzon: Parçalı bulutlu 15

Erzurum: Parçalı bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

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