Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2023 Cumartesi...

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 15
İstanbul: Parçalı bulutlu 16
İzmir: Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 19
Adana: Parçalı bulutlu 21
Antalya: Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı bulutlu 21
Trabzon: Parçalı bulutlu 15
Erzurum: Parçalı bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14
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