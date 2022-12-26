Bugün hava nasıl olacak? 26 Aralık 2022 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler, Marmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu 17

Antalya: Parçalı bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

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