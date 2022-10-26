Bugün Hava Nasıl Olacak? 26 Ekim 2022 Çarşamba...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 21

İstanbul: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 22

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