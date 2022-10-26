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Bugün Hava Nasıl Olacak? 26 Ekim 2022 Çarşamba...

Bugün Hava Nasıl Olacak? 26 Ekim 2022 Çarşamba...
Bugün Hava Nasıl Olacak? 26 Ekim 2022 Çarşamba...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 21
İstanbul: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 27
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 29
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 16
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 22

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